Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Marihuanaplantage entdeckt

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (28.01.2021) in einer Wohnung in Untertürkheim elf Marihuanapflanzen entdeckt und einen 42-Jährigen vorläufig festgenommen. Ermittlungen führten die Beamten gegen 10.15 Uhr zur Wohnung des 42-Jährigen. Bei der Durchsuchung fanden sie neben den hüfthohen Pflanzen bereits verpackte Blüten, eine professionelle Aufzuchtanlage sowie mögliche weitere Gegenstände die auf einen Rauschgifthandel schließen lassen. Die Beamten setzten den Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

