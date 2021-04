Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Fahndung mit Foto nach Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Am 27.01.2021 verwickelte ein bislang unbekannter Tatverdächtiger die 92-jährige Geschädigte auf ihrem Heimweg in ein Gespräch. Er begleitete sie einige Meter bis zu ihrer Wohnanschrift. Kurze Zeit später klingelte er bei ihr und verschaffte sich, unter dem Vorwand sich ausruhen zu wollen, Zugang zu ihrer Wohnung. In einem günstigen Moment entwendete er eine Goldkette, die bei der Geschädigten auf dem Tisch lag.

Fotos des Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/gladbeck-diebstahl

Hinweise nimmt die Polizei unter 0800 2361 111 entgegen.

