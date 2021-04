Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Trickdiebstahl an der Haustür

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, gegen 18:30 Uhr, verschafften sich zwei unbekannte Frauen Zutritt zu der Wohnung eines 84-Jährigen am Elper Weg. Eine der Frauen erklärte eine Nachricht hinterlassen zu wollen und bat um einen Zettel. Der Mann ging mit der Frau in die Wohnung. Zeitgleich erschien ein zweite Frau in der Wohnung. Nachdem die Frauen die Wohnung wieder verlassen hatten, stellte der Mann fest, dass Bargeld im Arbeitszimmer fehlte.

Personenbeschreibungen: Person 1: ca. 55 Jahre alt, ca 1,65m groß, dunkelblonde Haare Person 2: ca. 75 Jahre alt, ca. 1,65m groß

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

