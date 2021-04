Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unfall mit Fahrradfahrerin

Recklinghausen (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 04:45 Uhr, fuhr eine 45-jährige Fahrradfahrerin aus Recklinghausen auf der Marienstraße in Richtung Westen. In Höhe der Forellstraße bog ein 33-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen in die Marienstraße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Die 45-Jährige musste mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden. Bei dem Unfall entstand 500 Euro Sachschaden.

