POL-RE: Herten: Fahrgast stürzt in Linienbus

Recklinghausen (ots)

Ein Fahrgast (40) eines Linienbusses hat sich am Donnerstagmittag, 29. April, gegen 12 Uhr leichte Verletzungen zugezogen. Der Busfahrer hatte auf der Kaiserstraße verkehrsbedingt stark abbremsen müssen. Infolgedessen stürzte der Fahrgast. Der 40-Jährige wurde in einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

