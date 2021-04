Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Betrunkener Radfahrer stürzt

Recklinghausen (ots)

Ein 33-jähriger Dorstener hat sich am Mittwochabend, 28. April, gegen 21.30 Uhr bei einem Sturz auf einem Schotterweg an der Baldurstraße Verletzungen zugezogen. Bei der Erstversorgung vor Ort fiel auf, dass der Mann offensichtlich erheblich betrunken war. Nach einem Atemalkoholtest nahmen ihn Beamte für eine Blutprobenentnahme mit zur Wache Dorsten. Dort gab der Mann zu, auch Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Auf der Wache leistete er Widerstand und verbrachte die Nacht zur Ausnüchterung in einer Gewahrsamszelle. Den Dorstener erwarten jetzt Verfahren werden Widerstands gegen Polizeibeamte sowie Trunkenheit im Straßenverkehr.

