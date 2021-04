Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

In der Nacht zu Dienstag brachen Unbekannte drei Container auf einer Baustelle an der Berliner Straße auf. Aus den Containern nahmen die Täter diverses Werkzeug mit. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Herten

Über das offenstehende Schlafzimmerfenster einer Erdgeschosswohnung am Nordring stiegen Unbekannte am Dienstagvormittag ein. Sie verriegelten die Schlafzimmertür von innen und durchsuchten den Raum nach Beute. Mit Schmuck flüchteten sie unerkannt.

Marl

In der Nacht zu Dienstag brachen Unbekannte mehrere Wohnungen in einem Rohbau am Lipper Weg auf. Aus dem Rohbau wurde zahlreiches Werkzeug entwendet. Die Fluchtrichtung der Täter ist unbekannt, Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell