Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Reitsättel gestohlen

Raesfeld (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 14.00 Uhr, und Freitag, 09.20 Uhr, wurden aus einem Stall an der Straße "Alter Postweg" zwei schwarze Reitsättel gestohlen. Es handelt sich um eine Sattel der Marke Passier und einen der Marke Stübben oder Kieffer. Der oder die Täter hatten zu dem Diebstahl auf noch nicht bekannte Art und Weise einen Spind in dem Stall geöffnet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

