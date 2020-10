Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pkw-Scheibe eingeschlagen

Bocholt (ots)

In der Zeit in Freitag, 23.00 Uhr, bis Samstag, 03.00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz am Mariengymnasium die Scheibe der Fahrertür eines schwarzen 1er BMW eingeschlagen. Entwendet wurde nach dem bisherigen Ermittlungsstand nichts. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

