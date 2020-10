Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Holzstück fällt vom Anhänger

Unfall

Ahaus (ots)

Am Freitag befuhr ein 55 Jahre alter Autofahrer aus Ahaus gegen 14.30 Uhr die K 17 aus Richtung Wessum kommend in Richtung Alstätte. Vor ihm fuhr ein dunkelroter Lieferwagen mit offenen Anhänger (mit Gitter). Von dem Anhänger fiel ein Holzstück (ca. 110 cm langes weißes Kantholz) auf die Fahrbahn. Der 55 Jährige konnte nicht mehr ausweichen, so dass an seinem Pkw Sachschaden entstand. Der Fahrer des Lieferwagens setzte seine Fahrt fort. Inwieweit er den Unfall bemerkt hat, ist nicht bekannt. Ein Foto des Kantholzes ist angehängt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561) 9260.

