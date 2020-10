Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Gesamte Fahrzeugseite beschädigt

Verursacher fährt weg

Gronau (ots)

Einen Schaden von ungefähr 5.000 Euro hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag in Gronau angerichtet und ist geflüchtet. Er beschädigte die komplette rechte Seite eines an der Laubstiege entgegengesetzt der Fahrtrichtung geparkten schwarzen Polos. Mutmaßlich war der Flüchtige mit einem Peugeot 307 unterwegs. Auch an dem Fahrzeug ist ein größeres Schadensbild zu vermuten. Der Unfall ereignete sich in der Zeit von 17.30 bis 21.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell