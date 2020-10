Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Unfallflucht an der Ostendarper Straße

Vreden (ots)

Unbekannte beschädigten am Donnerstag einen grauen Audi A4 Avant in Vreden. Ein Schaden von circa 1.000 Euro entstand an dem an der Ostendarper Straße geparkten Auto. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der Verursacher. Der Verkehrsunfall ereignete sich in der Zeit von 13.15 bis 13.45 Uhr. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

