Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pkw aufgebrochen

Täterbeschreibung liegt vor

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Samstag hörte ein Anwohner der Straße Niederbruch gegen 01.15 Uhr einen lauten Knall und sah daraufhin aus dem Fenster. Dabei entdeckte er einen Mann der in Richtung Netto-Markt davon lief. Der Täter hatte die Fahrertürscheibe eines Pkw Porsche eingeschlagen und eine Geldbörse entwendet. Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben: Ca. 20 Jahre alt, ungepflegtes Erscheinungsbild. Er trug eine grüne Schirmmütze und hatte eine grün-weiße Einkaufstüte dabei. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

