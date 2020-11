Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto kommt von der Straße ab (29.11.2020)

SchonachSchonach (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden hat sich am Samstag gegen 21 Uhr auf der Kreisstraße 5751 ereignet. Ein 50-jähriger VW Tiguan-Fahrer fuhr auf der Kreisstraße von Schonach in Richtung Schönwald, als ihm in einer langgezogenen Rechtskurve ein Auto mit Fernlicht entgegenkam. Hierdurch geblendet kam der Tiguan-Fahrer nach links von der Straße ab. Er überrollte einen Leitpfosten und fuhr rund 250 Metern einen Steilhang hinab, bevor er zum Stehen kam. Der Fahrer blieb unverletzt. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

