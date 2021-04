Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Junge leicht verletzt - Autofahrerin gesucht

Recklinghausen (ots)

Ein 10-jähriger Junge aus Bottrop ist am Mittwoch, 28. April, bei einem Unfall an der Kreuzung Freiherr-vom-Stein-Straße/Essener Straße leicht verletzt worden. Der Junge gab an, von einem abbiegenden Pkw berührt worden zu sein, als er die Straße gegen 19.10 Uhr an einer Ampel auf einem Stunt-Scooter überqueren wollte. Die Fahrerin des silberfarbenen Wagens fuhr weiter ohne sich um den Jungen zu kümmern. Bei der Suche nach der Fahrerin bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter 0800 2361 111.

