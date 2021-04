Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Diebstahl aus Garagen

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch haben unbekannte Täter an der Hagemer Binsenweide zwei E-Bikes und einen Werkzeugkoffer entwendet. Die Täter gelangten in vier Garagen - teilweise gewaltsam, teilweise aber auch in unverschlossene Garagen. Anschließend flüchteten sie mit der Beute in unbekannte Richtung.

Hinweise der Polizei: Für Täter sind Gartenzäune und Gartentore oft kein Hindernis, um an rückwärtige Türen in Garagen zu gelangen. Schließen Sie deshalb immer auch diese Türen ab. Das gilt auch für Gartenhäuser, Hütten und Kellerzugänge. Fahrräder und hochwertige Gegenstände sollten nach Möglichkeit auch innerhalb der Garage gegen Wegnahme gesichert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell