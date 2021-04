Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Frontal gegen Laterne geprallt

Recklinghausen (ots)

Eine Autofahrerin (24) aus Gladbeck ist am Mittwochabend, 28. April, gegen 18.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn der Schützenstraße abgekommen und frontal gegen eine Straßenlaterne geprallt. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an Pkw und Laterne wird mit rund 7.000 Euro beziffert.

