Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein 18-jähriger Recklinghäuser hat sich am Mittwoch, 28. April, bei einem Auffahrunfall auf der Merveldtstraße leichte Verletzungen zugezogen. Er habe beim Anfahren an einer Ampel seinen Motor abgewürgt, gab der junge Mann an. Ein Autofahrer (56) aus Hattingen war auf seinen Wagen aufgefahren. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

