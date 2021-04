Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck/Bottrop: Einbruch/Auto-Aufbruch

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag öffneten unbekannte Täter einen schwarzen BMW 1er Baureihe an der Straße Pöttering im Stadtteil Grafenwald. Entwendet wurden das Lenkrad samt Airbag, Navigationssystem und Steuerungselemente. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Gladbeck

In der Nacht zu Donnerstag lösten Unbekannte beim Einbruch in ein Büro an der Schachtstraße Alarm aus. Bei dem Einbruch wurde auch ein Fenster beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

