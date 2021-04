POL-RE: Datteln: Zusammenstoß mit Straßenlaterne

Polizeipräsidium Recklinghausen

Am Donnerstag, gegen 14:45 Uhr, fuhr eine 72-jährige Autofahrerin aus Datteln auf der Castroper Straße in Richtung Süden. Hier bog sie nach rechts in den Neuen Weg ab. Aus ungeklärter Ursache kam sie von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Dabei verletzte sich die Frau leicht. Sie wurde in ein Krankenhaus gefahren. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bei dem Unfall entstand nur geringer Sachschaden.

