Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - Durchfahrtsverbot überwacht

Bellheim (ots)

Insgesamt sechs Autofahrer missachteten gestern Abend das Durchfahrtsverbot in der Friedhofstraße in Bellheim. Die Polizei führte zwischen 18 und 18.30 Uhr entsprechende Kontrollen durch. Bereits in der Vergangenheit wurde dort aufgrund von Bürgerhinweisen mehrfach kontrolliert.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell