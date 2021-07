Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Führungswechsel beim Polizeirevier Esslingen

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES):

Zum 1. Juli hat Polizeidirektor Rochus Denzel die Leitung des Polizeireviers Esslingen übernommen. Er folgt Polizeidirektor Markus Schweikert, der das Polizeirevier seit Januar 2019 geleitet hatte und nun ins Innenministerium Baden-Württemberg wechselte, um dort als Referent Aufgaben im Bereich der Polizeitechnik zu übernehmen.

Polizeidirektor Rochus Denzel begann seine polizeiliche Laufbahn 1988 bei der dritten Bereitschaftspolizeiabteilung in Biberach. Nach der Ausbildung zum mittleren Dienst wechselte er 1991 zur damaligen Polizeidirektion Esslingen, wo er beim Polizeirevier Kirchheim im Streifendienst und zudem bei der damaligen Landespolizeidirektion Stuttgart für den Personenschutz tätig war. Dem Studium an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen und dem Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst im Jahr 1999 schlossen sich weitere Verwendungen zunächst als Leiter einer Dienstgruppe beim Polizeirevier Esslingen, als Polizeiführer vom Dienst im Führungs- und Lagezentrum und weitere Führungsfunktionen bei der Polizeidirektion Esslingen sowie als Fachlehrer bei der Polizeischule in Göppingen an. Nach dem Studium an der deutschen Hochschule für Polizei in Münster und dem Aufstieg in den höheren Polizeivollzugsdienst im Jahr 2006 folgten Verwendungen als Leiter der Einsatzabteilung bei der damaligen Bereitschaftspolizeidirektion in Göppingen, Leiter der Einsatzabteilung und stellvertretender Leiter der Bereitschaftspolizeidirektion Böblingen. Mit der Polizeistrukturreform 2014 übernahm er die Leitung des Führungs- und Lagezentrums des Polizeipräsidiums Einsatz. Im Jahr 2016 wechselte er zum Spezialeinsatzkommando Baden-Württemberg und übernahm in der Folge dessen Leitung.

Seit dem 1. Juli 2021 ist Rochus Denzel beim Polizeirevier Esslingen mit rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nun für die Sicherheit in den Städten Esslingen und Plochingen, sowie in den Gemeinden Altbach, Deizisau, Lichtenwald, Reichenbach und in den Schurwaldgemeinden Aichwald, Baltmannsweiler und Hohengehren zuständig. (cw)

