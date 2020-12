Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

FlensburgFlensburg (ots)

In den Abendstunden am Dienstag (08. Dezember 2020) führte die Flensburger Polizei Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durch. Es ging bei den Kontrollen in erster Linie um die Überprüfung der Fahrtüchtigkeit der Fahrzeugführer.

An vier Kontrollstellen wurde der stadtauswärts fließende Verkehr in Augenschein genommen. 340 Fahrzeuge wurden durch die eingesetzten 25 Polizeibeamten kontrolliert. Gegen einen Fahrzeugführer wurde ein Verfahren wegen Alkohols am Steuer eingeleitet. Fünf Fahrer stehen im Verdacht, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden zu haben. Ihnen wurden Blutproben entnommen. Weiter wurden zwei Strafanzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und diverse Anzeigen wegen verschiedener Ordnungswidrigkeiten aufgenommen. Auffällig war, dass 17 Fahrzeuge mit unzureichendem Warn- und Erste-Hilfe-Material ausgestattet waren.

