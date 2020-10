Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Verunfallter Pkw brennt vollständig aus - Polizeihubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Vermutlich ohne Fremdeinwirkung verunfallt ist ein Pkw-Fahrer am 01.10.2020 bei Emmendingen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Ein Zeuge hatte um circa 22 Uhr der Polizei mitgeteilt, dass ein auf der K5101 in Richtung Hochburg fahrender Pkw kurz vor dem Parkplatz Hochburg von der Straße abgekommen sei und Feuer gefangen habe. Beim Eintreffen der ersten Polizeistreife stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand.

Der mutmaßliche Fahrer konnte mehrere hundert Meter entfernt in einem Acker festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab eine erhebliche Alkoholbeeinflussung. Da sich der 41-Jährige nicht zu möglichen weiteren Insassen und deren Verbleib äußern wollte, wurde ein Polizeihubschrauber angefordert. Im ausgebrannten Fahrzeug und in der Umgebung wurden jedoch keine weiteren Personen festgestellt.

Es wurde eine Blutprobe des 41-Jährigen entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten, die Ermittlungen der Polizei dauern an. Während der Lösch- und Bergungsarbeiten war die Straße gesperrt. Die Höhe des Sachschadens wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.

oec

