Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Bosch-Schwingschleifer sucht Eigentümer

Bild-Infos

Download

Celle (ots)

Im Rahmen eines Polizeieinsatzes wurde am 19.09.20 in Celle ein nagelneuer Bosch-Schwingschleifer sichergestellt. Vermutlich wurde der Schleifer zuvor irgendwo entwendet. Wer vermisst ein solches Werkzeug, das sich normalerweise in einer dazu passenden Box befindet? Hinweise nimmt die Polizei Celle entgegen unter 05141/277-492 oder -215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell