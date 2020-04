Polizei Mettmann

POL-ME: Über zwei Promille: 68-jähriger Velberter verursacht Autounfall - Velbert - 2004101

Mettmann (ots)

Am Freitagmorgen (17. April 2020) hat ein volltrunkener Velberter auf der Siebeneicker Straße in Neviges einen Verkehrsunfall verursacht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

Das war passiert:

Gegen 8:50 Uhr war der 68 Jahre alte Velberter mit seinem Fiat Doblo über die Teimbergstraße gefahren. Als er auf Höhe einer Tankstelle beabsichtigte, auf die Siebeneicker Straße abzubiegen, übersah er dabei laut dem Stand der aktuellen Erkenntnisse den VW Polo eines 35-jährigen Wuppertalers.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos, die bei dem Unfall nicht unerheblich beschädigt wurden und im weiteren Verlauf abgeschleppt werden mussten. Nach eigenen Angaben wurden die beiden Unfallbeteiligten nicht verletzt, dennoch wurde ein Rettungswagen zur Kontrolle an die Unfallstelle gerufen.

Als die Polizei den Unfall vor Ort aufnahm, ergab sich für die Beamten der Verdacht, dass der 68-jährige Verursacher augenscheinlich unter dem erheblichen Einfluss von Alkohol stand. Daraufhin wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe bei dem 68-Jährigen angeordnet, wozu der Mann in ein Krankenhaus gebracht wurde. Dort stellte sich heraus, dass die Polizeibeamten den "richtigen Riecher" hatten: So ergab der gemessene Wert einen Alkoholgehalt von über 2 Promille (1,05 mg/l).

Die Konsequenz für den betrunkenen Velberter: Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren.

