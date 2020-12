Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schwerer Verkehrsunfall, Auto fährt frontal in entgegenkommenden Reisebus, 63-jähriger Autofahrer verstirbt an Unfallstelle

OeverseeOeversee (ots)

Am späten Montagvormittag (07.12.20), gegen 11.40 Uhr, ereignete sich auf der L 317 zwischen Oeversee und dem Tarper Dreieck ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 63-jähriger Autofahrer tödlich verunglückte. Der Busfahrer und ein Reisegast wurden bei dem Zusammenstoß verletzt.

Der Mann befuhr mit seinem VW Passat die Landesstraße von Flensburg kommend in Richtung Schleswig. Er geriet bei Oeversee aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Reisebus frontal zusammen. Der 63-Jährige verstarb am Unfallort. Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Für die Unfallaufnahme wird die Fahrbahn weiterhin in beide Richtungen voll gesperrt.

