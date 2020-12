POL-FL: Schleswig: Betrunkener Autofahrer landet im Polizeigewahrsam

Polizeidirektion Flensburg

Am Dienstagnachmittag (01. Dezember 2020) gegen 14.45 Uhr kontrollierten Schleswiger Polizeibeamte einen 41-jährigen Fahrzeugführer aus Treia. Der Mann war alkoholisiert und konnte nach ersten Erkenntnissen keinen gültigen Führerschein vorlegen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Wenig später, gegen 17.45 Uhr, trafen die Polizeibeamten den Mann erneut fahrenderweise in Schleswig an. Eine erneute Blutprobenentnahme war die Folge. Der Mann verhielt sich den eingesetzten Beamten gegenüber zunehmend aggressiv, Beschädigte ein Polizeifahrzeug und musste zur Verhinderung weiterer Straftaten vorübergehend in Gewahrsam genommen werden. Den Fahrzeugschlüssel musste er abgeben. Der Mann muss sich nun strafrechtlich verantworten.

