Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Lachendorf - Geldbörse beim Einkaufen entwendet

Celle (ots)

Am Donnerstagnachmittag (22.10.20) gegen 14.45 Uhr bemerkte eine 87 Jahre alte Kundin an der Supermarktkasse das Fehlen ihrer Geldbörse aus der Handtasche. Ihre Handtasche hatte sich während ihres Einkaufs bei Aldi in der Oppershäuser Straße im Einkaufswagen befunden. In einem günstigen Moment hatte ein unbekannter Dieb in die Handtasche gegriffen und das Portemonnaie der alten Dame an sich genommen. In der Geldbörse befanden sich neben Bargeld in dreistelliger Höhe auch diverse Karten und Ausweise.

