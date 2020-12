Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Büppel - Zeugenaufruf

VarelVarel (ots)

Am Donnerstag, den 17.12.2020 kam es im Zeitraum des frühen Nachmittag bis frühen Abend in der Abwesenheit der Hauseigentümer zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Büppel. Unbekannte gelangten durch Einschlagen eines Fensters in das Haus und durchsuchten dieses. Zum Diebesgut können zur Zeit keine konkreteren Angaben gemacht werden. Hinweise, die Aufklärung der Straftat sachdienlich sein könnten, bitte an die Polizei in Varel - Tel.-Nr.: 04451 - 9230

