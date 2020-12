Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am Donnerstag wurde gegen 00.05 Uhr ein 15-jähriger Rollerfahrer aus Varel auf der Blauhander Straße, Zetel, angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle wurden Bauartveränderungen zur Leistungssteigerung und Erhöhung der Fahrgeschwindigkeit am Roller festgestellt, die zum Führen eine entsprechende Fahrerlaubnis fordern. Der 15-Jährige war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis, so dass gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden musste. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

