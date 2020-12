Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Aufgefundene Bordwandstütze auf der B 210

JeverJever (ots)

Am Nachmittag des 16.12.2020 wurde auf der Fahrbahn der B 210, Ortsumgehung Jever, zwischen den AS Jever-Mitte und Jever-Ost, eine aus Metall gefertigte Bordwandstütze eines Anhängers festgestellt. Der Verlierer kann diese in den kommenden Tagen bei der Polizeidienststelle in Jever abholen.

