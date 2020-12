Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Jever - Zeugenaufruf

JeverJever (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten am 16.12.2020, zwischen 16.30 Uhr und 20.00 Uhr, gewaltsam in ein Wohnhaus in Jever, Bahnhofstraße, einzudringen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 400,- Euro. Personen, die sachdienliche Angaben zur Aufklärung dieser Straftat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen - Tel.-Nr.: 04461-92110.

