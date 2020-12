Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Vollbrand einer Gartenlaube mit verletzter Person

WilhelmshavenWilhelmshaven (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am heutigen Morgen, gegen 10:43 Uhr, zu einem Brand in einer bewohnten Gartenlaube in Wilhelmshaven, Kolkweg 38. Aus bislang unbekannter Ursache geriet die bewohnte Gartenlaube in Brand. Der einzige Bewohner, ein 75-jähriger Wilhelmshavener, wurde infolge des Brandgeschehens verletzt und musste einem Krankenhaus zugeführt werden. Die Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven bekämpfte das Feuer. Die Brandursachenermittlungen dauern noch an.

