Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Taschendiebstahl im Supermarkt

JeverJever (ots)

Am 15.12.2020, zwischen 16.40 Uhr und 17.05 Uhr kam es in einem Supermarkt im Hooksweg zu einem Diebstahl. Obwohl die Geschädigte ihren Rucksack am Körper trug und den Reißverschluss geschlossen hatte, gelang es den geschickten Tätern diesen unbemerkt zu öffnen und die Geldbörse zu stehlen. Hinweise werden bei der Polizei in Jever unter 04461/92110 erbeten.

