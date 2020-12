Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall - Radfahrer schwerverletzt - Zeugenaufruf

Am 16.12.2020, um 11.20 Uhr, kam es auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec-Fahrer. Eine 23-Jährige aus Sande wollte mit ihrem Pkw von der Straße Am Markt in die Hauptstraße einfahren. Beim Anfahren übersah die Pkw-Fahrerin den 81-jährigen Fahrer eines Pedelec, der die Hauptstraße in Richtung Süden befuhr. Es kam zu einer Kollision, wodurch der 81-Jährige stürzte und sich schwer verletzte. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

