Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit verletzter Person und hohem Sachschaden

SandeSande (ots)

Ein 38-jähriger Fahrer eines Kleintransporters befuhr in Sande in L 815/Oldenburger Damm, aus Richtung Blauhand kommend, in Fahrtrichtung B 210. Er bog von der L 815 nach links auf ein Tankstellengelände ab, wobei er die Geschwindigkeit eines ihm entgegenkommenden Pkw offenkundig unterschätzte. Es kam auf der Gegenfahrspur zu einer frontalen Kollision beider Fahrzeuge, wodurch der 37-jährige Pkw-Fahrer leicht verletzt wurde. An beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden in Höhe von ca. 15000 EUR. Für die Bergungsarbeiten musste die L 815 für eine Stunde voll gesperrt und der Verkehr abgeleitet werden.

