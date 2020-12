Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Aufmerksamer Zeugen gab den entscheidenden Hinweis auf den Tatverdächtigen nach unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

JeverJever (ots)

Am vergangenen Wochenende ereignete sich eine Verkehrsstraftat in Jever. Ein im Ochsenhammsweg geparkter Pkw wurde von einem Fahrzeug erheblich beschädigt, der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Ein aufmerksamer Anwohner hatte den Vorfall glücklicherweise beobachtet, merkte sich das Kennzeichen des verursachenden Fahrzeugs und alarmierte die Polizei in Jever. Gegen den Tatverdächtigen wurde eine entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

