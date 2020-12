Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Kennzeichen-Diebstahl u. Fahren ohne Fahrerlaubnis

JeverJever (ots)

Am 16.12.2020, gegen 16.00 Uhr, wurde ein 38-jähriger Fahrer eines Pkw auf der Ziegelhofstr. in Jever von der Polizei kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die angebrachten Kfz.-Schilder 14 Tage zuvor in Wilhelmshaven entwendet worden waren. Bei der weiteren Überprüfung konnte ermittelt werden, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ein umfangreiches Ermittlungsverfahren wurde gegen den 38-jährigen Tatverdächtigen eingeleitet.

