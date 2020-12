Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl einer Weihnachtsmannfigur - Zeugenaufruf

WilhelmshavenWilhelmshaven (ots)

Am Morgen des 13.12.2020, zwischen 06.15 Uhr und 06.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter eine lebensgroßen Weihnachtsmannfigur in der Nordseepassage in Wilhelmshaven. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wilhelmshaven. Tel.-Nr.: 04421 - 9420.

