Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Gehrde - Unbekannte stehlen Katalysator - Wer kann Hinweise geben?

Gehrde (ots)

Vor einem Einfamilienhaus am Lönsweg geriet ein VW Golf ins Visier unbekannter Täter. Diese machten sich am Freitag zwischen 0 Uhr und 07 Uhr an dem roten Wagen zu schaffen, montierten den Katalysator ab und nahmen diesen mit. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück, Telefon 05439/9690.

