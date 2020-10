Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: BMW X6 in Geesthacht entwendet - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

27. Oktober 2020 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 26.10.2020 - Geesthacht

BMW X6 in Geesthacht entwendet - Zeugen gesucht

In der Nacht des 25.10.2020 in der Zeit von 02:00 bis 07:30 Uhr wurde in Geesthacht in der Straße Moorkamp ein schwarzer BMW X6 M50d entwendet.

Zur Tatzeit stand das Fahrzeug zusammen mit einem angebrachten Pkw-Anhänger verschlossen auf der Straße vor dem Wohnhaus des Geschädigten.

Wie Unbekannte das Fahrzeug entwenden konnten, ist nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht bekannt. Das Fahrzeug verfügte über ein Keyless-Go-System.

Der entwendete Anhänger wurde wenig später im Fahrendorfer Weg wieder aufgefunden.

Der Zeitwert des gestohlenen Fahrzeuges ist bislang noch nicht bekannt.

Wer kann Angaben zum Verbleib des Fahrzeuges machen? Wer hat verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge im Bereich des Moorkamps und des Fahrendorfer Weges gesehen? Mit Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei Ratzeburg unter 04541/809-0.

