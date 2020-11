Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: 21-Jähriger von Unbekannten überfallen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-InnenstadtMannheim-Innenstadt (ots)

Ein 21-jähriger Mann wurde am frühen Sonntagmorgen von einer Gruppe unbekannter Männer in den Innenstadtquadraten überfallen. Gegen fünf Uhr traf er im Quadrat Q 1 auf sechs bis acht Männer. Nach einem kurzen Gespräch baten diese ihn, 20 Euro zu wechseln und schlugen ihn anschließend mit den Fäusten zu Boden. Dabei rissen sie ihm den Geldbeutel aus der Gesäßtasche seiner Hose und flüchteten danach in Richtung Hauptbahnhof.

Eine Beschreibung der Täter konnte der 21-Jährige nicht abgeben.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

