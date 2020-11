Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis: Von Sonne geblendet - Pkw stößt mit Motorrad zusammen

Ladenburg / Rhein-Neckar-KreisLadenburg / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Unfall mit einem leicht Verletzten kam es am Samstagmittag, als ein 60-Jähriger von der Neckarstraße in Richtung Goethestraße abbiegen wollte. Der Mercedes-Fahrer wurde dabei von der Sonne geblendet und übersah beim Abbiegen einen Motorradfahrer, der die Neckarstraße in Richtung Wasserturm befuhr. Durch den Zusammenstoß stürzt der 52-Jährige und seine Sozia von der Yamaha auf die Straße. Dank der Schutzausstattung wurde der Zweirradfahrer nur leicht verletzt - seine Mitfahrerin blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt 6.000 Euro.

