Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Täter zahlen Waren mit gefundener EC-Karte

Recklinghausen (ots)

Am 10. Februar 2020 verlor der Geschädigte seine EC-Karte. Nachfolgend wurden mit der EC-Karte in zwei Fällen im City-Center in der Gladbecker Innenstadt widerrechtlich Einkäufe bezahlt. Fotos der Tatverdächtigen finden Sie im Fahndungsportal NRW:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/gladbeck-computerbetrug

Wer kann Angaben zu den abgebildeten Personen machen?

Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

