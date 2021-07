Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Autofahrer fährt auf Tieflader

Georgsmarienhütte (ots)

Ein 84-Jähriger befuhr am Freitagmittag (12 Uhr) mit seinem Auto die Malberger Straße. In Höhe der Einmündung "Im Stavern" bemerkte er einen am Fahrbahnrand abgestellten Tieflader zu spät. Trotz einer Gefahrenbremsung fuhr er über die Auffahrrampe auf den Tieflader und stürzte anschließend zurück auf die Straße. Der 84-Jährige hatte Glück im Unglück und blieb unverletzt. An seinem Van, der abgeschleppt wurde, und dem Tieflader entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Die Unfallstelle war bis ca. 13 Uhr voll gesperrt.

