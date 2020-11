Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Dreister Diebstahl in Discounternähe

Hamm-MitteHamm-Mitte (ots)

Eine 55-Jährige Hammenserin wurde am Mittwochnachmittag (25. November) auf der Lange Straße Opfer eines schamlosen Diebstahls. Gegen 16 Uhr hatte die Frau ihre Handtasche sowie eine Einkaufstasche auf den hinteren rechten Rücksitz ihres Passats gelegt, der auf einem Parkstreifen in unmittelbarer Nähe eines dortigen Lebensmitteldiscounters abgestellt war. Nachdem sie sich auf den Fahrersitz begeben hatte, öffnete eine bislang unbekannte männliche Person die hintere rechte Tür des Volkswagens, entnahm die schwarze Handtasche und entfernte sich auf einem Kleinkraftrad über die Lange Straße in Richtung stadteinwärts. Bereits vor Tatausführung hatte der Helmträger auf dem in unmittelbarer Nähe abgestellten Moped gesessen. Das Krad war blau-weiß lackiert und wies einen auffälligen Frontschaden auf. Der dreiste Langfinger erbeutete unter anderem Bargeld. Zeugenhinweise werden von der Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen genommen.(es)

