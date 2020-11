Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Betrüger erbeuten Bargeld und Schmuck mit Enkeltrick

Hamm-HerringenHamm-Herringen (ots)

Eine 84-jährige Frau aus Hamm glaubte ihrer Tochter zu helfen, wurde aber von Betrügern schamlos hintergangen.

Am Mittwoch, 25. November, meldete sich gegen 10.40 Uhr die vermeintliche Tochter und gab eine finanzielle Notlage im Zusammenhang mit dem Ankauf einer Wohnung vor.

Die Seniorin wurde in den insgesamt über zwei Stunden andauernden Telefonaten massiv von der Betrügerin unter Druck gesetzt und letztlich aufgefordert, sämtliches Bargeld und vorhandenen Schmuck in einem Beutel zu deponieren. Da die vermeintliche Tochter in Quarantäne sei, werde der Beutel von einem Rechtsanwalt abgeholt.

Gegen 13 Uhr erschien ein schwarz gekleideter Mann mit Mütze, Mundschutz und Handschuhen an der Haustür der 84-Jährigen an der Waldstraße und gab sich als Rechtsanwalt aus. Die 84-Jährige übergab dem Mann den Beutel, der anschließend zu Fuß in Richtung Fangstraße ging.

Er wird als etwa 1,60 Meter groß und von dicklicher Statur beschrieben. Der Gesamtwert der Beute liegt im fünfstelligen Bereich.

Die Polizei Hamm fragt: Wer hat am Mittwoch, 25. November, zwischen 12 und 14 Uhr im Bereich Waldstraße / Fangstraße verdächtige Beobachtungen gemacht?

Hinweise bitte an die Rufnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de.

Präventionstipps zum Thema Enkeltrick finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/ (hei)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell