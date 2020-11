Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pkw-Brand an der Erich-Kästner-Straße

Hamm-MitteHamm-Mitte (ots)

Ein Mini Cooper brannte Mittwochnacht, 25. November, an der Erich-Kästner-Straße aus bislang ungeklärten Gründen vollständig aus. Als Polizei und Feuerwehr gegen 2 Uhr eintrafen, brannte das Fahrzeug bereits in voller Ausdehnung. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden neben einem dahinter parkenden Mercedes auch drei Fahrräder, mehrere Mülltonnen und die Fenster einer Wohnung beschädigt. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, nahm die Polizei die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung auf. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

