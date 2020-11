Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Raub auf dem Zentralfriedhof - Zeugen gesucht

Hamm-Bockum-HövelHamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein Unbekannter überfiel am Dienstag, 24. November, eine 90-jährige Fußgängerin aus Hamm. Die Frau war gegen 14.30 Uhr mit einem Rollator auf dem Verbindungsweg vom Zentralfriedhof zur Uphofstraße unterwegs, als sie plötzlich von hinten angegangen wurde. Der Täter stieß sie zu Boden, wodurch sich die 90-jährige erhebliche Verletzungen im Gesichtsbereich zuzog. Anschließend flüchtete er mit einem kleinen Motorrad in unbekannte Richtung. Ergänzend zur Beschreibung kann angegeben werden, dass er circa 25 Jahre alt ist, eine schlanke Statur hat und dunkel gekleidet war. Bei der Tatausführung trug er einen dunklen Motorradhelm. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mw)

